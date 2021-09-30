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لأول مرة.. أمينة تكشف عن اسمها الحقيقي وسبب تغييره

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

كشفت الفنانة أمينة، لأول مرة عن اسمها الحقيقي، وعن سبب تغييره  حيث أكدت أن الشركة المنتجة هي التي غيرت اسمها من وفاء الفخراني، لأمينة حتي يكون اسمًا فنيًا.

وقالت أمينة خلال استضافتها ببرنامج سهرانين، مع الفنان أمير كرارة: "اسمي الحقيقي وفاء الفخراني، والشركة المنتجة هي التي اقترحت اسم أمينة، قالوا لي اسم وفاء الفخراني ده اسم ممثلة، ولا يليق أن يكون مطربة، واقترحوا أمينة وأنا وافقت".

وتابعت أمينة: "التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكنت الصبح وفاء الفخراني، وبالليل أمينة".

كما قدمت أمينة خلال البرنامج عددًا من الأغاني، ومنها أغنية الحنطور، كما قالت إن هذه الأغنية تمثل بداية مسيرتها الفنية، مشيرةً أنها أغنية ريكو في الأساس، وأنها قدمتها لأنهم طلبوا منها تقديم أغنية خفيفة الظل، وكانت لم تكن تتوقع نجاح الأغنية.

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