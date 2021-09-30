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أمينة تكشف مفاجأة حول أغنية "اركب الحنطور" كانت اغنية ريكو

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:48 ص
أمينة
أمينة
يارا أحمد


كشفت الفنانة أمينة عن أسباب دخولها مجال التمثيل، واشارت  أنها تركت محافظتها الإسكندرية، وتركت دراستها في كلية الحقوق، وجاءت إلى القاهرة من أجل التمثيل.

وقالت أمينة، خلال استضافتها ببرنامج سهرانين، الذي يُقدمه الفنان أمير كرارة:" سبت كلية حقوق وجيت من الإسكندرية عشان أمثل وكنت بوصل القاهرة من الإسكندرية على هامش مهرجان حتى يتم تكريمي، وكنت أقدم أعمال فنية".

وأضافت أمينة: " اشتغلت كتير وعملت مع دكتور أشرف زكي مشاريع فنية، وحينها لم يكن يوجد مواقع تواصل اجتماعي، ولكن الحنطور كسرت الدنيا بالصدفة، وحينها طلبوا مني أغنية دمها خفيف، ولا كان في بالي إنها تنجح".

وتابعت أمينة: "أغنية الحنطور في الأساس أغنية ريكو، وقدمتها بالصدفة، كنت مش مطربة، ومكانش في دماغي هي أغنية ريكو وكان مغنيها من 1994، في شريط اسمه هاي شلة".

أمينة تكشف مفاجأة حول أغنية "اركب الحنطور" كانت اغنية ريكو
أمينة تكشف مفاجأة حول أغنية "اركب الحنطور" كانت اغنية ريكو

الكلمات المفتاحية

سهرانين الفجر الفني أمينة أمير كرارة

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