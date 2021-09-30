يستهدف نادي بايرن ميونيخ الألماني التعاقد مع اللاعب أنتوني ماتيوس دوس سانتوس جناح ونجم أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.





نجم أياكس يشعل الصراع بين عمالقة أوروبا

وذكرت تقارير صحفية أن نجم أياكي ماتيوس دوس سانتوس أشعل الصراع بين عمالقة أوروبا للتعاقد معه في الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة "سبورت" أن بايرن ميونيخ ليس الوحيد الذي يرغب في ضم سانتوس في الفترة المقبلة، حيث يبدو أن ريال مدريد الإسباني مهتم هو الآخر بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ21 عامًا.





كما أشارت الصحيفة الاسبانية إلى إن نادي برشلونة يرغب بقوة هو الآخر في التعاقد مع أنطوني، ويراقبون وضعه بقوة من أجل خلافة الفرنسي عثمان ديمبيلي حال عدم تجديد عقده مع البلاوغرانا ورحل مجانًا في نهاية الموسم.





كان اللاعب البرازيلي الشاب قد ساهم بقوة في تتويج فريق العاصمة الهولندية أمستردام بلقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي بتسجيله 9 أهداف وتقديمه 8 تمريرات حاسمة