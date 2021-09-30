نجم الزمالك يحدد شروطه من أجل التجديد

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن طلب محمد أبوجبل حارس مرمي فريق الزمالك من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.





أبو جبل يطلب عقد خرافي من أجل التجديد للقلعة البيضاء

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" الحصول على راتب سنوي 10 مليون جنيه من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك يرغبون في وضع مبلغ 8 ملايين كحد أقصي لمحمد أبوجبل، ولكن الحارس يصر على 10 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة".





ويرغب مسئولى القلعة البيضاء في تجديد عقد محمد أبو جبل لرغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في استمرار الحارس الدولي لأداءه المتميز مع القلعة البيضاء.





ويحاول مسئولى الزمالك تجديد عقد مجموعه كبيرة من لاعبي الفريق بعد قرار منع الزمالك من القيد في فترتس الانتقالات، وذلك للحفاظ على قوام الفريق خلال المرحلة المقبلة.