ياسمينا العلواني تعلن تعافيها من كورونا

أعلنت المطربة ياسمينا العلواني، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "العلواني" في تغريدتها قائله: "الحمدلله باى باى كورونا".



وكانت المطربة ياسمينا العلواني، قد آثارت الجدل الفترة الأخيرة من خلال مشاركتها صورة لها بالحجاب، مما جعل الجمهور يعتقد أنها ارتده إلا أنها أوضحت أن الصورة قديمة وأنها قد ظهرت به من قبل.



كما كتبت تعليقا على الصورة التي ظهرت فيها بالحجاب قائله: "الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب".