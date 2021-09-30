وزير النقل يلتقي نظيرته الإسبانية لبحث سبل التعاون في مجالات النقل المختلفة

التقي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، راكيل سانشيز، وزيرة النقل الإسبانية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضر المهندس مصطفى ابوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية.



في بداية اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرًا إلى أن الشركات الإسبانية تعد شريكا أساسيا واستراتيجيا لوزارة النقل المصرية في كافة مشروعات السكك الحديدية والمترو، حيث تمثل مشاركتها حوالي 50% من هذه المشروعات خاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة.



وأوضح وزير النقل أنه في مجال السكك الحديدية تقوم شركة تاليس الإسبانية بتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات والاتصالات على بعض خطوط الهيئة، ومنها مشروع تطوير نظم الإشارات علي خط القاهرةالإسكندرية بطول 208 كم، وكذلك مشروع تطوير نظم الإشارات علي خط أسيوط نجع حمادي بطول 180 كم.



والتعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية لتوريد عدد 6 قطارات متكاملة والتعاقد مع هيئة السكك الحديدية المصرية مع المكتب الاستشاري الإسباني جيتنسا لإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا المنصورة دمياط.



وتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تاليس الإسبانية لتنفيذ دراسة تنفيذ مشروع ازدواج وكهربة إشارات خطي سكة حديد قليوب منوف طنطا بطول 94 كيلو متر وقليوب شبين القناطر الزقازيق بطول 65 كيلو متر.



وكشف الوزير أنه جاري انهاء إجراءات التعاقد بين هيئة الانفاق وشركة كاف الاسبانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لإعادة تأهيل عدد 23 قطارا للخط الأول للمترو.



وأشار الوزير إلي وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة امام القطاع الخاص والشركات العالمية وهي ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث إنشاء( شركة لادارة وتشغيل نقل البضائع - انشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة "قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسي" - انشاء شركة للخدمات المتكاملة - انشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم ابو راضي - انشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين - مشاركة شركة ايرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية - انشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).



وأشار إلى أنه سيتم وضع شرط خاص حيال الاستثمار في إحدى المشروعات المطروحة بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالي حجم العاملين.



وأكد وزير النقل أنه في اطار اهتمام الحكومة المصرية بالتغير المناخي وتقليل الانبعاثات، تولي وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا بالنقل الأخضر حيث تستهدف الوزارة التوسع في النقل الأخضر والجر الكهربائي حيث تقوم بإنشاء شبكة للقطار السريع بأطوال تبلغ 1825كم بالتعاون مع شركة سيمنز، بالإضافة إلى إنشاء القطار الكهربائي الخفيف وكذلك المونوريل وتخطط الوزارة لتنفيذ مع الباص سريع الترددBRT على الطريق الدائري كمرحلة اولى، وتتبنى الحكومة المصرية مشروع إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.



كما أكد الوزير علي أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين ميناء الإسكندرية وكل من ميناء ترجوانا وبرشلونة وفالنسيا لتعزيز التعاون المينائي بين البلدين، حيث نتطلع للاستفادة من خبرات الشركات الاسبانية العاملة في قطاع النقل البحري في اطار استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية المصرية.



ومن جانبها أشادت وزيرة النقل الإسبانية بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المثمر في قطاع النقل، مشيرة إلى اهتمام الشركات الإسبانية بمشروعات النقل في مصر والذي يشهد تطورا كبيرا مشيدة بالمناخ الاستثماري في مصر مؤكدة انه مناخ واعد لكافة الشركات الراغبة في التعاون المشترك.