اسعار الخضروات والفاكهة تستقر بعد ارتفاعات الايام الماضية

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة في الاستقرار، بعد ارتفاعات محدودة تعرضت لها الأيام الماضية ما أدى إلى ركود في حركة البيع والشراء.

أسعار الخضروات اليوم الخميس 30-9-2021 :

ووفقا لأسعار سوق العبور الجملة، فقد سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو البطاطس 4.5 إلى 6.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل نحو 3.5 جنيه، وتراوح سعر الكوسة ما بين 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر الفاصوليا ما بين 9 إلى 15 جنيه، وتراوح سعر الباذنجان البلدى من 2 جنيه إلى 4 جنيه، والباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار صوب 5 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 3 إلى 4 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية إلى 2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 30-9-2021 :

وحققت الأسعار استقرار على صعيد الفاكهة، حيث سجل سعر البرتقال البلدي 3.5 جنيه، وليمون 9 جنيه، وتراوح سعر العنب الأحمر ما بين 6 إلى 9 جنيه، والتفاح الأحمر 17 إلى 23 جنيه، وسجل سعر البلح رملي 5 إلى 8 جنيه للكيلو، والجوافة تراوحت بين 4 إلى 7 جنيه للكيلو، وبدأت أسعار المانجو من 9 جنيه للكيلو وحتي 40 جنيه بمختلف انواعها.