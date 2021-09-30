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الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لإعارة الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق خارج مصر خلال الفترة القادمة.
ووفقاً لما أفادته بعض المصادر، أن هناك اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، لإعارة النقاز خارج مصر، للاستفادة منه ماليا.
وقال المصدر: "نسعى لتسويق حمدي النقاز خارج مصر خلال الفترة القادمة، في ظل إيقاف القيد الذي يعاني منه النادي بقرار من الاتحاد الدولي".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وقع عقوبة رياضية على القلعة البيضاء بمنعه من القيد لفترتين متتاليتين، بعد الخطأ الإداري الناتج عن التعاقد مع حسام أشرف رغم توقيعه في وقت سابق لأكاديمية بالكاميرون.
ويحاول الأبيض تعليق العقوبة أو رفعها قبل يوم 7 أكتوبر المقبل وهو اليوم الأخير في فترة القيد، حتى يستطيع قيد صفقاته الجديدة.
وتلقت إدارة النادي خطابا رسميا يفيد بأحقية الزمالك في قيد سيف الدين الجزيري، باعتباره لاعبا في صفوف الفريق من الموسم الماضي.

الكلمات المفتاحية

حمدي النقاز الزمالك الدوري المصري الممتاز

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