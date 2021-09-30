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تعرف على إيرادات فيلم "موسي" إلى أمس

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:05 ص
صورة بوستر فيلم موسي
صورة بوستر فيلم "موسي"
أروي حمدي
تجاوزت إيرادات فيلم "موسي" أمس الثلاثاء مبلغ 50,994 ألف جنيه ، ليصل الإجمالي إلي 17 مليون جنية ونصف مليون جنية منذ عرضه في السنيمات يوم 11أغسطس الماضي.

تدور احداث الفيلم "موسي" حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور.


فيلم "موسي" من بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمى.

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موسى فيلم موسى الفجر الفني

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