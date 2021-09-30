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بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
رونالدو
رونالدو
هايدي يسري

تظل المنافسة مشتعلة في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات. 

شهدت هذه الجولة تألق من النجوم العالمية الذي لا تشبع من روح المنافسة ولا ترهق من بث الشغف لجماهيرهم، حيث سجل الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي هدافين له في شباك مرمي فريق بورتو البرتغالي، وتعد هذه مباراة تاريخية للريدز الذي فاز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف فقط. 


وسجل نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي هدفين، وذلك في مباراة البافاري أمام فريق دينامو كييف الذي أنتهت بفوز المكينات الألمانية بخمس أهداف دون رد.

كما سجل المحارب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، هدف قاتل في الثواني الآخيرة باللقاء المثير الذي جمع الفريق الإنجليزي ضد فريق فياريال الإسباني، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف، بعدما كاد أن ينتهي بالتعادل الإيجابي ويرجع الفضل للدون. 

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"
 ١- يتصدر سباستيان هيلير مهاجم فريق اياكس الجدول، برصيد 5 أهداف.
٢-كريستوفر نكونو  نجم خط الوسط لفريق لايبزج، برصيد 4 أهداف.
٢- روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، برصيد 4 أهداف.
٣- محمد صلاح مهاجم ليفربول، برصيد 3 أهداف. 
٤- كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، برصيد هدفين.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد رونالدو دوري أبطال أوروبا

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