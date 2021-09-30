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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
غدير أحمد
يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره إيفرتون، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون يوم السبت الموافق 2 من شهر أكتوبر القادم، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد و إيفرتون

وتنقل مباراة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون عبر شاشة قناتي beIN Sports HD 1 و beIN

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مانشستر يونايتد رونالدو الدوري الانجليزي

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