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أسعار الخضروات اليوم الخميس في الدقهلية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:57 ص
اسعار الخضروات
اسعار الخضروات
محمد كشك
شهدت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، استقرارا وفقا لأسعار سوق الجملة بمدينة المنصورة في الدقهلية.

أسعار الخضراوات

وسجلت أسعار الطماطم من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو، والبصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 8:10 جنيهات للكيلو، والخيار البلدي يتراوح بين 5:8 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

وسجلت البطاطس الجملة بين 7:8 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، واستقرت الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2- 5.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات.

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