ريهام سعيد تشكر رئيس لجنة مكافحة كورونا: "انقذتني من الموت"

وجهت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، الشكر للدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».



ونشرت ريهام سعيد، صورة للدكتور حسام حسني، وعلقت عليها: "اشتغلت لمده ٢٠ سنه مع جميع اطباء مصر والعالم في جميع التخصصات وبقيت بفهم في الطب زي ما اكون متخرجه من اعرق كليات الطب، احنا كنا بنعاني في فتره من قله امكانيات ولكن طول عمرنا احسن موارد بشريه في العالم. الراجل ده او البني ادم ده او الدكتور ده راجل لازم كلنا نفتخر بيه زي كتير من اطباءنا العظام".



وتابعت: "الاستاذ الدكتور حسام حسني بجد شكرا بعد ربنا انقذتني انا كنت متاكده اني مش هارجع البيت الفيروس مرعب واعراضه قاتله وصحيح لسه العلاج طويل وموءلم والكورتيزون خلاني ميس بيجي".



وأضافت: "لكن رجوعي لاولادي بالدنيا فكره ان اد ايه انا شفت ان اطباءنا فاهمين ابعاد الفيروس وعلاجه في الوقت القصير ده والتعامل مع المرض بالاحتراف ده وهو مرض مجهول تبين اد ايه احنا بنفهم وبنتطور وبنحقق. كل التحيه والتقدير لاطباء مصر ربنا يديمهم علينا من نعم الله سبحانه وتعالي.الف حمد وشكر وشكرا لكل كلمه دعاء انا من جثه هامده لواحده دبت فيها الحياه فجاه فعلا الدعاء لله عن يقين كل الي الواحد محتاجه".



يذكر أن ريهام سعيد، كانت أصيبت خلال الأيام القليلة الماضية بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال صفحتها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية".