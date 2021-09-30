أسعار"الأسماك" اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021.. البلطي يبدأ من 21 جنيها للكيلو

كشفت جولة صباحية لموقع الفجر في أسواق الأسماك في مصر، استقرار أسعار جميع الأنواع، ليتراوح سعر كيلو البلطي اشهر الاصناف والاكثر مبيعا بالاسواق المصرية ما بين 21 جنيه وحتى 24 جنيه للكيلو.

أما باقي اسعار انواع السمك، فقد سجل سعر الفيليه البلطي ما بين 30 جنيه وحتى 110 جنيه، وبدء سعر كيلو قشر البياض من 60 جنيه وحتى 100 جنيه، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 50 جنيه في المتوسط للكيلو، ووصل سعر كيلو البوري إلى 50 جنيه، ودنيس إلى 130 جنيه في المتوسط، بينما بلغ سعر كيلو السمك البربوني ما بين 23 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو الماكريل وهو اشهر اصناف الاسماك المجمدة نحو 35 جنيه.

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وبدأت أسعار الجمبري في الأسواق من 85 جنيه كيلو للمجمد، وتراوح سعر جمبر سويسي ما بين 300 إلى 370 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الجمبري الجامبو إلى 470 جنيه.