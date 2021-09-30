وزير الري: الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.



الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل



واستعرض الدكتور عبد العاطى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر، موجهًا بمواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الري بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.



الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات



كما وجه "عبد العاطى" برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.



التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات



وصرح وزير الري بأن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات"، موضحًا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.



رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة



ووجه وزير الري خلال الاجتماع برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، مؤكدًا على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.



المشروع القومي لتأهيل الترع



كما استعرض عبد العاطى الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجهًا بمواصلة بذل الجهد وزيادة معدلات الأداء واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية.



وصرح "عبد العاطى" بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل كافة الإختبارات اللازمة، مشيرًا لحدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه بالترع التي تم تأهيلها.



تأهيل ترع باطوال تصل الى 9323 كيلومترًا



الجدير بالذكر أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل تأهيل ترع باطوال تصل الى 9323 كيلومترًا حتى الآن وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل 2706 كيلومتر، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل الى 20 ألف كيلومتر، وأنه قد تم حتى الآن طرح 15 عقد لتأهيل المساقى بمحافظات "القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط" بإجمالي 557 مسقى بأطوال 466 كيلومتر وتم نهو التنفيذ في 24 كيلو متر وجاري التنفيذ في باقى الأطوال.

