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الليلة.. مصطفي حجاج ضيف في برنامج "لايف من الدوبلكس"

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:14 ص
مصطفي حجاج و الدمية أبلة فاهيتا
مصطفي حجاج و الدمية أبلة فاهيتا
أروي حمدي
تستضيف الدمية أبلة فاهيتا اليوم الخميس و الجمعة في برنامجها "لايف من الدوبلكس" الفنان مصطفي حجاج، الذي يعرض على قناة ON E في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ليقدم خلالها العديد من الأغاني الساخرة الخاصة بطابع البرنامج.


ومن جانب أخر روج  مصطفي حجاج عن حلقته أمس مع أبله فاهيتا بنشر صورة تجمعه معها عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة وكتب تغريدة قائلا "استنوني بكرة مع أبلة فاهيتا الساعة 11 مساءً على قناة ON حلقة كلها غنا وضحك وهزار كتير".



يذكر أن الفنان مصطفي حجاج شارك في أغنية "على الدوغري" بتعاونه مع الفنان أحمد سعد وهي من إنتاج شركة هاني محروس  NJ Music Production بالتعاون مع مزيكا، وكلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

الكلمات المفتاحية

من الدوبلكس مصطفى حجاج الفجر الفني الدمية فاهيتا أبلة فاهيتا

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