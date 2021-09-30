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المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 1%
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:02 ص
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس علي تراجع ، حيث هبط المؤشر الرئيسي مع أول الجلسة بنسبة وصلت الي 1% مغوطاً بمبيعات الأجانب.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10283.6 نقطة، كما بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2705.6 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3636.2 نقطة.