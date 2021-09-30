هاجر أحمد تتصدر التريند.. لهذا السبب

تصدرت الفنانة هاجر أحمد، تريند موقع البحث الشهير "جوجل" وذلك بعد عرض حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء أمس الأربعاء.



وكشفت هاجر أحمد، خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها تعرضت إلى الانتقادات بعد حفل زفافها بسبب فستان الزفاف، مشيرةً إلى أنها وافقت على زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد خلال يوم واحد، وظلت فترة الخطوبة لمدة شهرين فقط.



جدير بالذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد، كان مسلسل "أحسن أب" بمشاركه كل من على ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامى مغاورى، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوى.