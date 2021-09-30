Advertisements

أسعار صرف "الريال"السعودي تستقر في بداية تعاملات اليوم الخميس بالبنوك

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:02 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
الفجر الاقتصادي

استقر سعر الريال السعودى اليوم  الخميس 30-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.17  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الريال السعودي سعر الريال اليوم سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم سعر الريال السعودي الريال السعودي اسعار الريال السعودي

أخبار تهمك

تعرف على قائمة محمود الخطيب المنتظرة في انتخابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ ساعة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 10 ساعة

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ ساعة و نصف

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يستهدف موهبة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يحدد شروطه من أجل التجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-3-2021 أمام الجنيه

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-3-2021 مقابل الجنيه

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 15-3-2021 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 16-3-2021 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-3-2021 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4-5-2021 أمام الجنيه بالبنوك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

08:00 ص

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

06:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements