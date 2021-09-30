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"مستشفي كليوبترا" تشتري 95.4 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:09 ص
مستشفي كليوبترا
مستشفي كليوبترا
نيفين سمير
إشترت شركة مشتشفي كليوبترا95.4 ألف سهم خزينة بجلسة تداول اليوم  بناءً على قرار مجلس الإدارة بتمديد شرائها من السوق المفتوح.


يشار إلى أن مستشفى كليوباترا حققت أرباحاً بلغت 202.02 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 101.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات النشاط لدى الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.27 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 843.08 مليون جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 147.52 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 88.4 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2020. 

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