تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الخميس علي تباين بأداء المؤشرات، حيث انخفض مؤشرها العام 0.01%، وهبط السوق الأول بنسبة 0.05%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي ارتفاعاً بنحو 0.04% و0.12% على الترتيب.





وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:38 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 95 مليون سهم جاءت بتنفيذ 3220 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.1 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "استهلاكية" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.72 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 6.94%، تلاه سهم "عقارات الكويت" بقيمة 1.57 مليون دينار مُرتفعاً بنحو 0.66%.





وتصدر سهم "وربة كابيتال" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 31.97%، فيما تصدر سهم "كميفك" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 4.49%.



