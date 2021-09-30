تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.15% مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي تراجع وهبط مؤشر مسقط في مستهل آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15 %، عند مستوى 3937.59 نقطة، فاقداً 5.8 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء.





وتأثر أداء المؤشر بتراجع الأسهم القيادية المتداولة في الساعة 11:40 بتوقيت مسقط، والمؤشرات القطاعي مجتمعة.





وتقدم المالي القطاعات المتراجعة بنسبة 0.27 بالمائة؛ بضغط الأنوار للاستثمارات القيادي المتراجع 1.74 بالمائة، وتراجع المتحدة للتمويل 1.69 بالمائة.





وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.09 بالمائة، مع انخفاض منتجات الألومنيوم القيادي بنسبة 1.34 بالمائة، وتراجع جلفار للهندسة القيادي 1.28 بالمائة.





وكان الخدمات أقل القطاعات تراجعاً بنسبة 0.03 بالمائة؛ مع تقدم سهم السوادي للطاقة القيادي على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 1.92 بالمائة، وتراجع العمانية للهندسة 1.02 بالمائة.





وحد من تراجع قطاع الخدمات صدارة سهم النفط العمانية للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 9 بالمائة.



