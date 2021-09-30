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طقس البحرين.. حار نسبيا مع بعض السحب
الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:19 ص
بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 30- 9 -2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس اليوم في البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الأربعاء، في مملكة البحرين سيكون رطباً مع فرصة بسيطة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية، ويكون حاراً نسبياً مع بعض السحب خلال النهار.