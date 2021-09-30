Advertisements

طقس البحرين.. حار نسبيا مع بعض السحب

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 30- 9 -2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الأربعاء، في مملكة البحرين سيكون رطباً مع فرصة بسيطة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية، ويكون حاراً نسبياً مع بعض السحب خلال النهار.

أخبار تهمك

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ ساعة و نصف

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ ساعة

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قائمة محمود الخطيب المنتظرة في انتخابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يحدد شروطه من أجل التجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يستهدف موهبة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

08:00 ص

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

06:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements