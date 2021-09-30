تسجيل 17,756 إصابة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 17 ألفًا و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى 676 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل إلى أكثر من 21.4 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 596 ألفا و122 حالة منذ بدء انتشار الجائحة.

وجاءت البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للإصابات.