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الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا؛ فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد تعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

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