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شقيق شيخ الأزهر يكشف حقيقة مرض الإمام أحمد الطيب

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:04 ص
شيخ الأزهر - أرشيفية
شيخ الأزهر - أرشيفية
داليا الحسين
نفى الشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر أحمد الطيب، ما تردد عن قيام الإمام الأكبر بعملية جراحية، مؤكدا أن شقيقه بخير ولا صحة لما تردد عن مرضه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، إن شيخ الأزهر كان لديه 3 مؤتمرات في إيطاليا، واستغل شيخ الأزهر وجوده في إيطاليا، ليسافر بعدها إلى ألمانيا لعمل بعض الفحوصات الطبية التي يجريها سنويًا.

ولفت الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر أحمد الطيب إلى أنه "يتواصل مع شقيقه يوميا"، منوها بأن الإمام الأكبر يجري فحوصات على العمود الفقري في ألمانيا.

وتابع: "تعودنا على سخافة الشائعات التي تطال شيخ الأزهر بين الحين والآخر"، معقبا: "بنضحك عليها كمان".

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