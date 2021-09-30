طلب تحريات المباحث في اتهام سيدة بفرض إتاوة على سائقي الأجرة بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام سيدة بفرض الأتاوة على سائقي السيارات الأجرة مقابل تحميل الركاب، والتحفظ علي مقطع فيديو يدل علي الواقعة لفحصه، وسؤال شهود العيان والسائقين، وحجز المتهمة علي ذمة التحقيقات بتهمة البلطجة.



تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة، وفرض الإتاوات على السائقين بمنطقة فيكتوريا بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية.



وعلي الفور تم تشكيل فريق للتحقق من صحة الواقعة، وتم تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها بدون عمل، مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليها قيامها أثناء قيامها بتحصيل مبالغ مالية من السائقين، مقابل تحميلهم للركاب وبحوزتها مبلغ مالى. وبمواجهتها أقرت بنشاطها وأن المبلغ المالى من حصيلة ذلك النشاط. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.