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رئيس جامعة طنطا يكشف تفاصيل تكويد مستشفى 900900 ضمن مشروعات الدولة (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:08 ص
مستشفى
مستشفى
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تفاصيل تكويد مستشفى 900900 التابعة لمستشفى جامعة طنطا ضمن مشروعات الدولة، قائلا إنهم يعملون على تلبية احتياجات المواطنين الصحية.

وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن المستشفى تقع في وسط الدلتا وتخدم قطاع عريض من المواطنين في أكثر من محافظة، موضحا أن أهالي الغربية شاركوا بالأرض والمال والمجهود في هذا المشروع.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن مستشفى 900900 ذكي وفقا للمواصفات العالمية، وعزز المشاركة المجتمعية بين المواطنين والحكومة، لافتا إلى أن المستشفى مقسم إلى 3 أقسام أولها قسم الطوارىء، ووحدة حروق، موضحا أن حفل تدشين المشروع ستكون يوم 10 أكتوبر.

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