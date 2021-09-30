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فتح باب التقديم بتنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب مدارس المتفوقين STEM

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:08 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
ريما خليفة
أعلن مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد، فتح باب التقديم لطلاب مدارس المتفوقين STEM، بدءا من اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر وحتى السابعة من مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، وعلى الطلاب سرعة الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg وذلك لتسجيل رغباتهم.

وشدد على الطلاب، كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة وبتأني شديد، كما توجد إمكانية لتعديل الرغبات، وذلك حتى السابعة من مساء السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.

الكلمات المفتاحية

مدارس المتفوقين طلاب جامعة طلاب تنسيق التعليم العالي

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