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حبس عاطل 15 يوما لإتجاره في المخدرات بالإسكندرية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:09 ص
متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة المنتزه ثالث بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 24 طربه حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.
بلاغ بالحادث
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بالمحافظة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة المنتزة ثالث بالإسكندرية.
القبض على المتهم
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

نيابة متهم حوادث تحريات

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