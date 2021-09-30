التضامن: غلق أي دار أيتام ترفض تسليم الأطفال للأسر الكافلة





أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي علي أنها تتخذ الاجراءات القانونية ضد اي دار أيتام تمتنع عن تسليم الأطفال للأسر الكافلة وقد يصل الاجراء لغلق الدار بالكامل، وذلك ردا على المنشور الذي تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بإمتناع إحدى دور الأيتام عن تنفيذ اجراءات كفالة الأطفال.



كما أوضحت وزارة التضامن الإجتماعي أن المنشور الوزاري الخاص بالاستعلام الميداني الاجتماعي والأمني ساري على كافة الأسر الراغبة في الكفالة والتي لم تستلم أطفال حتى تاريخه وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والتأكد من كفاءة الأسر وامكانية ادارتها للكفالة.