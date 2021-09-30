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إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر احتفالًا باليوم العالمي للقلب

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:16 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
آية حمروشي
أضيئت قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر مساء أمس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقلب، والذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية سنويًا يوم 29 سبتمبر، بهدف التوعية ضد المخاطر التي تتسبب فيها أمراض القلب وخفض معدل انتشارها حول العالم.

يأتي الاحتفال باليوم العالمي للقلب بالتعاون بين جامعة القاهرة ومستشفى وادي النيل في إطار الدور الفعال في نشر المعرفة والوعي بأمراض القلب للمجتمع المصري، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل، وكوكبة من الأطباء والأساتذة بكلية طب قصر العيني وطب جامعة عين شمس ومستشفى وادي النيل.
تكوين نوع من التوعية
من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أهمية هذا اليوم في تكوين نوع من التوعية للمواطنين بخطورة أمراض القلب، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية سليمة، والتركيز على أهمية الوقاية من أمراض القلب والحد من مخاطرها للتمتع بصحة جيدة.
تغيير نمط الحياة إلى النمط الصحي
ودعا الدكتور محمد الخشت، في كلمة مسجلة، إلى ضرورة تغيير نمط الحياة إلى النمط الصحي الذي يعتمد على العادات الغذائية السليمة وممارسة الرياضة والامتناع عن مسببات أمراض القلب.

وأشار إلى أن الحياة نعمة كبرى يجب أن نحتفي بها ونحافظ عليها، لافتًا إلى ما تضمنه إعلان منظمة الصحة العالمية من أن أكثر الوفيات في العالم نتيجة أمراض القلب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على العناية والاهتمام بالصحة بشكل عام، ووضع خطط مستقبلية وبرامج للحد من الإصابة بأمراض القلب.
إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر احتفالًا باليوم العالمي للقلب
إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر احتفالًا باليوم العالمي للقلب
إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر احتفالًا باليوم العالمي للقلب
إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر احتفالًا باليوم العالمي للقلب
إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر احتفالًا باليوم العالمي للقلب
إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر احتفالًا باليوم العالمي للقلب

الكلمات المفتاحية

قبة جامعة القاهرة جامعة القاهرة اليوم العالمي للقلب

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