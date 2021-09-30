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بريطانيا: أزمة الوقود أصبحت تحت السيطرة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إن أزمة الوقود الناجمة عن النقص الحاد في سائقي الشاحنات عادت إلى السيطرة، لكن ظلت العديد من المضخات مغلقة في لندن مما ترك سائقي السيارات يبحثون أو يقفون في طوابير لساعات لملء خزاناتهم.

في أسبوع فوضوي حيث اندلعت المعارك في محطات الوقود وقام الناس بملء زجاجات المياه القديمة بالبنزين، قال الوزراء البريطانيون مرارًا وتكرارًا إن الأزمة تخف رغم أنهم أمروا الجنود يوم الأربعاء ببدء قيادة صهاريج الوقود. وقال كبير أمناء وزارة الخزانة سيمون كلارك: "هذه الأزمة هي الآن بالتأكيد شيء عادت السيطرة عليه".

وزار مراسلو رويترز سبع محطات بنزين في لندن والمناطق المحيطة يوم الخميس. اثنان كانا مفتوحين. وتسلل طابور من عشرات السائقين من إحدى المحطات المفتوحة حيث حاول الموظفون توجيه قائمة الانتظار.


صرحت جمعية تجار التجزئة للبنزين، التي تمثل تجار التجزئة المستقلين الذين يمثلون حوالي ثلثي جميع محطات تعبئة الوقود في المملكة المتحدة البالغ عددها 8380، يوم الأربعاء أن 27 ٪ من الأعضاء أفادوا بنفاد الوقود، ويتوقع أن يتحسن الوضع بشكل أكبر في الولايات المتحدة خلال ال 24 ساعة القادمة.

أثارت أزمة محطة الوقود الازدراء في بعض العواصم الأوروبية الأخرى حيث أشار كبار السياسيين إلى أن نقص سائقي الشاحنات كان نتيجة واضحة لقرار استفتاء عام 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

نفى الوزراء البريطانيون مرارًا أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دورًا، على الرغم من مغادرة عشرات الآلاف من سائقي الشاحنات في الاتحاد الأوروبي خلال دوامة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستشهدوا بإغلاق كوفيد الذي منع عشرات الآلاف من اختبارات سائقي الشاحنات.

وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستكون في وضع أفضل لو لم تغادر السوق الموحدة، قال كلارك: "أنا لا أقبل ذلك حقًا". واضاف: "الفكرة القائلة بأن الأمر يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو محاولة إعادتنا إلى ما أخشى حقًا من محادثة سلبية تمامًا حول الفرص الضائعة".

وتابع: "إذا نظرت إلى الوضع في ألمانيا، وإذا نظرت إلى الوضع في بولندا، وإذا نظرت إلى الوضع في فرنسا، فإنهم يشاركونك هذه المشاكل أيضًا".

الكلمات المفتاحية

بريطانيا ازمة الوقود

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