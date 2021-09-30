نقيب المحامين يعلن 30 سبتمبر من كل عام يومًا للمحاماة المصرية والعربية

ذكرى صدور أول قانون للمحاماة في 30 سبتمبر 1912





وقال إن يوم 30 سبتمبر من كل عام يومًا للمحاماة المصرية والعربية، ليكون هذا اليوم بمثابة تذكير بتاريخ المحاماة في الوطن العربي، وما سطره المحامون في تاريخ أمتهم بحروف من نور، وليكون هذا اليوم من كل عام أيضًا دعوة لبناء مستقبل للمحاماة لا يقل عن تاريخها العريق والمشرف.

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس الاتحاد المحامين العرب، في كلمته التي ألقاها اليوم إلى المحامين عبر البث المباشر، أن 30 سبتمبر من كل عام يومًا للمحاماة المصرية والعربية.وأكد نقيب المحامين، أن ما أعلنه يأتي بمناسبة ذكرى صدور أول قانون للمحاماة في 30 سبتمبر 1912، والذي يعد بمثابة أول تنظيم حقيقي لمهنة المحاماة في الوطن العربي.