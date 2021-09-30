Advertisements

نقيب المحامين يعلن 30 سبتمبر من كل عام يومًا للمحاماة المصرية والعربية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:17 ص
رجائي عطيه
رجائي عطيه
آيات عامر


أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس الاتحاد المحامين العرب، في كلمته التي ألقاها اليوم إلى المحامين عبر البث المباشر، أن 30 سبتمبر من كل عام يومًا للمحاماة المصرية والعربية.
ذكرى صدور أول قانون للمحاماة في 30 سبتمبر 1912
وأكد نقيب المحامين، أن ما أعلنه يأتي بمناسبة ذكرى صدور أول قانون للمحاماة في 30 سبتمبر 1912، والذي يعد بمثابة أول تنظيم حقيقي لمهنة المحاماة في الوطن العربي.

وقال إن يوم 30 سبتمبر من كل عام يومًا للمحاماة المصرية والعربية، ليكون هذا اليوم بمثابة تذكير بتاريخ المحاماة في الوطن العربي، وما سطره المحامون في تاريخ أمتهم بحروف من نور، وليكون هذا اليوم من كل عام أيضًا دعوة لبناء مستقبل للمحاماة لا يقل عن تاريخها العريق والمشرف.

الكلمات المفتاحية

يوم المحاماة نقيب المحامين المحاماة

أخبار تهمك

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ ساعة و نصف

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ ساعتين

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة محمود الخطيب المنتظرة في انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مستقبل كومان

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

10:30 ص

عاجل.. اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مستقبل كومان

11:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements