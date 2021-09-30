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تيسيرات جديدة من الصحة لتطعيم طلاب جامعة القاهرة قبل العام الدراسي الجديد

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:17 ص
الخشت
الخشت
آية حمروشي


صرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن وزارة الصحة والسكان، أقرت تيسيرات جديدة لتطعيم الطلاب وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وحرصها البالغ على سلامة الطلاب والمشاركين في العملية التعليمية.
تفاصيل التيسيرات
وقال الخشت إن التيسيرات تتمثل في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم للطالب من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك بعدما أضافت وزارة الصحة والسكان خانة "طالب جامعي" على موقع التطعيمات لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدفات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.
توعية الطلاب ونشر التيسيرات على مواقع الكليات
ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بضرورة توعية الطلاب ونشر هذه التيسيرات على مواقع الكليات وإرسال اميلات ورسائل SMS وحث الطلاب على سرعة التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

ونوه بأنه سيقتصر دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد على الذين تلقوا التطعيم فقط.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تواجد 19 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، في المدينة الجامعية ومستشفى الطلبة وفي كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.

الكلمات المفتاحية

كورونا طلاب جامعة القاهرة جامعة القاهرة تطعيم كورونا

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