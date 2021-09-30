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محافظ بورسعيد: تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الإماراتي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس


أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أنه تم البدء فى تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الاماراتي بداية من محور 30 يونيو لمنع دخول النقل الثقيل للحى الإماراتى باعتباره منطقة سكنية، وذلك فى إطار أعمال التطوير التى يشهدها حي الجنوب في كافة الاتجاهات.
تركيب محدد السرعات وعلامات استرشادية
وأكد محافظ بورسعيد أنه سوف يتم تركيب محدد السرعات وعلامات استرشادية لمنع اي حوادث بالطريق، وذلك تحت اشراف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع إداره مرور بورسعيد وهيئة الطرق والكباري.
تطوير على أعلى مستوى
واكد أن حي الجنوب يشهد تطوير على أعلى مستوى فى مجال الطرق لتحقيق السيولة المرورية ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالجنوب.
محافظ بورسعيد: تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد: تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد: تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد: تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد: تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد: تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد: تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الإماراتي
محافظ بورسعيد: تركيب المحدد الصوتي بمدخل الحي الإماراتي

الكلمات المفتاحية

محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد بورسعيد

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