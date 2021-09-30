Advertisements

ورشة تدريبية لتطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية بجامعة عين شمس

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:21 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
آية حمروشي



نظمت ادارة تطوير التعليم برئاسة ا. د مني عبد العال ورشة عمل لتدريب فرق العمل بوحدات التعلم الإلكتروني لكليات (الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والبنات والهندسة والتربية والطب البيطري) على تطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد لتدريس العلوم في الكليات العلمية بالتعاون مع منصة براكسيلابس الرقمية المتخصصة في تطوير المعامل الافتراضية. تم التدريب بمعمل الحاسب الالي بادارة تطوير التعليم.


وذلك إيمانا من جامعة عين شمس بدورها الرائد في تقديم نموذج يحتذي به وتماشيا مع سياسة الدولة وتحقيقا لرؤية مصر 2030 لتطوير التعليم الجامعي وتحقيق رؤية الدولة في رقمنة التعليم الجامعي في كافة التخصصات والتطبيقات التي تخدم التعليم الجامعي.

تحت رعاية أ د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واشراف أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

افتتح التدريب أ.د عبد الفتاح سعود من خلال الفيديو كونفرنس حيث أشار الى تكامل نظام ASU2Learn واحتوائه على احدث طرق التعلم ومنها التطبيقات الافتراضية وقدرتها على الوصول الي نواتج التعلم المستهدفة في ظل كثافة الطلاب. اشاد ا.د عبد الفتاح سعود بدور إدارة تطوير التعليم المحوري في وضع استراتيجيات تخدم العملية التعليمية.

خلال ورشة التدريب اكدت ا. د مني عبد العال على ان تطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد ياتي في اطار تحقيق متطلبات الجامعة في التحول الرقمي في تدريس العلوم التطبيقية من خلال اختيار التطبيقات المثالية وأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مصر والعالم، مع الالتزام بالتكامل التام مع انظمة ادارة التعلم الإلكتروني بالجامعة ASU2Learn وكذلك استراتيجيات التدريب المستمر والدعم الفني المستدام الذي يرقي بالعملية التعلمية في السنوات القادمة، ومن ثم تقديم طالب متفوق وخريج مثالي قادر علي احداث التغيير ووضعه علي طريق التنافسية العالمية.


وتناولت د. داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني بادارة تطوير التعليم توضيح استراتيجية جامعة عين شمس في التعلم الالكتروني وتدريس العلوم باستخدام المعامل الافتراضية ومراحل تدريب فرق العمل بوحدات التعلم الالكتروني وأعضاء هيئة التدريس وصولًا لتدريب الطلاب.

 
كما تحدثت د.خديجة البدويهي المدير التنفيذي - شركة براكسيلابس وفريق عمل الشركة حول كيفية تشغيل المعامل الافتراضية من خلال نظام التعلم الالكتروني للجامعة وتقديم أمثلة من بعض التجارب الافتراضية في البيولوجي وكيمياء وفيزياء.
ورشة تدريبية لتطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية بجامعة عين شمس
ورشة تدريبية لتطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية بجامعة عين شمس
ورشة تدريبية لتطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية بجامعة عين شمس
ورشة تدريبية لتطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية بجامعة عين شمس

الكلمات المفتاحية

عين شمس علوم عين شمس جامعه عين شمس الفجر

أخبار تهمك

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 13 ساعة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 16 ساعة

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ ساعتين

تعرف على قائمة محمود الخطيب المنتظرة في انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مستقبل كومان

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرة في مصر.. تدشين مشروع ورشة "لوبان" الصينية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها"

وصول وفد طلاب جامعة عين شمس المشارك في مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" بجامعة أسيوط

مركز الإبداع بجامعة عين شمس يشارك في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

تمريض عين شمس تعلن استعدادها للعام الدراسي الجديد

جامعة عين شمس تشارك في اجتماع اتحاد الجامعات العربية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

10:30 ص

عاجل.. اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مستقبل كومان

11:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements