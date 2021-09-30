ورشة تدريبية لتطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية بجامعة عين شمس



تحت رعاية أ د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واشراف أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



افتتح التدريب أ.د عبد الفتاح سعود من خلال الفيديو كونفرنس حيث أشار الى تكامل نظام ASU2Learn واحتوائه على احدث طرق التعلم ومنها التطبيقات الافتراضية وقدرتها على الوصول الي نواتج التعلم المستهدفة في ظل كثافة الطلاب. اشاد ا.د عبد الفتاح سعود بدور إدارة تطوير التعليم المحوري في وضع استراتيجيات تخدم العملية التعليمية.





خلال ورشة التدريب اكدت ا. د مني عبد العال على ان تطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد ياتي في اطار تحقيق متطلبات الجامعة في التحول الرقمي في تدريس العلوم التطبيقية من خلال اختيار التطبيقات المثالية وأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مصر والعالم، مع الالتزام بالتكامل التام مع انظمة ادارة التعلم الإلكتروني بالجامعة ASU2Learn وكذلك استراتيجيات التدريب المستمر والدعم الفني المستدام الذي يرقي بالعملية التعلمية في السنوات القادمة، ومن ثم تقديم طالب متفوق وخريج مثالي قادر علي احداث التغيير ووضعه علي طريق التنافسية العالمية.







وتناولت د. داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني بادارة تطوير التعليم توضيح استراتيجية جامعة عين شمس في التعلم الالكتروني وتدريس العلوم باستخدام المعامل الافتراضية ومراحل تدريب فرق العمل بوحدات التعلم الالكتروني وأعضاء هيئة التدريس وصولًا لتدريب الطلاب.







كما تحدثت د.خديجة البدويهي المدير التنفيذي - شركة براكسيلابس وفريق عمل الشركة حول كيفية تشغيل المعامل الافتراضية من خلال نظام التعلم الالكتروني للجامعة وتقديم أمثلة من بعض التجارب الافتراضية في البيولوجي وكيمياء وفيزياء.

نظمت ادارة تطوير التعليم برئاسة ا. د مني عبد العال ورشة عمل لتدريب فرق العمل بوحدات التعلم الإلكتروني لكليات (الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والبنات والهندسة والتربية والطب البيطري) على تطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد لتدريس العلوم في الكليات العلمية بالتعاون مع منصة براكسيلابس الرقمية المتخصصة في تطوير المعامل الافتراضية. تم التدريب بمعمل الحاسب الالي بادارة تطوير التعليم.وذلك إيمانا من جامعة عين شمس بدورها الرائد في تقديم نموذج يحتذي به وتماشيا مع سياسة الدولة وتحقيقا لرؤية مصر 2030 لتطوير التعليم الجامعي وتحقيق رؤية الدولة في رقمنة التعليم الجامعي في كافة التخصصات والتطبيقات التي تخدم التعليم الجامعي.