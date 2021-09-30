رئيس هيئة قناة السويس عن أعلى معدل عبور يومي للسفن: فضل من ربنا (فيديو)

عقب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على تحقيق المجرى الملاحي أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بـ 87 سفينة أمس، قائلا: "ده فضل من ربنا وجهد رجال الهيئة.





وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لولا قناة السويس الجديدة لما عبر هذا العدد من السفن، لافتا إلى أن دخل قناة السويس أمس تخطى 22 مليون دولار، معلقا: "كان يوم جميل".