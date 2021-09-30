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رئيس هيئة قناة السويس عن أعلى معدل عبور يومي للسفن: فضل من ربنا (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:21 ص
قناة السويس
قناة السويس
هدى عبدالرازق
عقب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على تحقيق المجرى الملاحي أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بـ 87 سفينة أمس، قائلا: "ده فضل من ربنا وجهد رجال الهيئة.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لولا قناة السويس الجديدة لما عبر هذا العدد من السفن، لافتا إلى أن دخل قناة السويس أمس تخطى 22 مليون دولار، معلقا: "كان يوم جميل".

وأضاف أنهم جاهزون لاستيعاب عبور عدد أكبر من السفن الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هيئة قناة السويس تمتلك أحدث كراكتين على مستوى الشرق الأوسط، موضحا أن كراكة مهاب مميش بدأت العمل بالفعل، وكراكة محمد حسين طنطاوي ستبدأ العمل بعد أسبوع، منوها بأن الرئيس السيسي يوجه دائما بامتلاك مصر أحدث المعدات.

الكلمات المفتاحية

هيئة قناة السويس بوابة الفجر الفجر اسامة ربيع

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