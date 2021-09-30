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التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:22 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
ريما خليفة
حددت وزارة التربية والتعليم، الآليات في غلق الفصول حال ظهور حالات كورونا خلال العام الدراسي الجديد والمقرر بدايته في ٩ أكتوبر الجاري.
حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة
وقالت الوزارة إنه في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال اسبوعين يتم غلق الفصل لمدة ٢٨ يوما.
فرض حجر صحي
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة فرض حجر صحي علي قرية او مدينة يتم غلق مدارس هذه القرية او المدينة لحين انتهاء هذا الحجر المفروض.

وأوضحت الوزارة خلال المستند الرسمي أنه في حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم بعدها إغلاق المدرسة بالكامل لمدة ٢٨ يوما أما في حالة غلق مدرسة في مجمع مدارس وظهور حالات بمدرسة اخري في نفس المجمع يتم غلق المجمع بالكامل لمدة ٢٨ يوما.

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