الليلة.. نيللي كريم و زوجها هشام عاشور في برنامج "معكم منى الشاذلي"

تستضيف الإعلامية مني الشاذلي اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر في برنامجها "معكم مني الشاذلي" الفنانة نيللي كريم و زوجها لاعب الاسكواش الأسبق هشام عاشور والذي يعرض على قناة cbc في تمام الساعة التاسعة مساء.





ومن جانب أخر روجت الصفحة الرسمية للبرنامج عن الحلقة عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إسنتجرام" وعلقوا عليها قائلا "الخميس أول ظهور لنيللي كريم وزوجها هشام عاشور، والبطل رامي عاشور، مع أستاذة منى الشاذلي".





يذكر أن للفنانة نيللي كريم تشارك في تصوير فيلم "شريط6" وهو من بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، خالد أنور، عمرو وهبة، طارق عبد العزيز، هدي المفتي".