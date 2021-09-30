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⁦⁩ختام المعسكر التثقيفي والترفيهي بالمدينة الشبابية في الإسكندرية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:26 ص
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
آية حمروشي
كرّم معهد إعداد القادة بقيادة، الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، مديري عموم رعاية الشباب ومديري الإدارات بالجامعات والمعاهد العليا المصرية.
ختام فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصي
جاء ذلك في ختام فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصي "المعسكر التثقيفي والترفيهي" والذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ومن جانبه تقدم الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، بالشكر للسادة المشاركين لما قدموه من أفكار ومبادرات بناءة.
دراسة جميع التوصيات
وأكد أنه سيتم دراسة جميع التوصيات التي أسفر عنها المعسكر وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن معهد إعداد القادة على استعداد كامل لدعم أى نشاط داخل الجامعات المصرية، وأن جميع الأفكار التى طرحت خلال فعاليات هذا الفوج هى نواة العمل خلال الفترة القادمة.

كما وجه الشكر إلى أبو عوف كامل مدير المدينة الشبابية بأبى قير على حسن استقباله لهذا الفوج.

وتضمنت فعاليات برنامج إعداد القادة التخصصى محاضرة عن الاتحادات والأنشطة الطلابية لوضع رؤية مستقبلية وحاضر بها الأستاذ الدكتور محمد غنيم مستشار الانشطة الطلابية بجامعة قناة السويس ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة، وكذلك محاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بـالمؤامرات الغربية وحاضر بها الأستاذ الدكتور رامي عاشور زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأيضا محاضرة عن الادارة المالية وحاضر بها الأستاذ محمد الدسوقي أمين جامعة الاسكندرية المساعد للشئون المالية، بالإضافة إلى عقد ورش العمل، كما تضمن فعاليات الفوج جولة حرة بمدينة الأسكندرية ورحلات ترفيهية، وفى ختام الفعاليات أقيم الحفل الختامي وتوزيع شهادات التقدير.
⁦⁩ختام المعسكر التثقيفي والترفيهي بالمدينة الشبابية في الإسكندرية
⁦⁩ختام المعسكر التثقيفي والترفيهي بالمدينة الشبابية في الإسكندرية

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