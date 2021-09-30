تفاصيل تعرض لأول مرة عن أزمة مسلسل "شقة 6".. فيديو

أكد المؤلف نبيل شعيب، أحد كتاب مسلسل "شقة 6"، أن النهاية الحالية للمسلسل لم تكن النهاية المنتفق عليها، مشيرًا إلى أنه أبلغ المخرج محمود كامل بعدم رضاه عن تلك النهاية.



وأضاف "شعيب"، في تصريحاته ل ببرنامج "ET بالعربي"، أنه تم افتعال مشاكل بينه كل من رفيق القاضى وسعاد القاضي ومحمود وحيد، وقرر في النهاية ترك العمل.



وتابع أنه كان يجب على المؤلفين التحدث عن التغيرات في المسلسل من الحلقة الأولى، وليس بعد نهاية المسلسل، لافتًا إلى أن المخرج طلب عدة تعديلات ومنها زيادة المشاهد الخارجية وهو بناء على قرار المنصة العارضة للعمل.