الطالع الفلكى الخَمِيس 30/9/2021..نَجْمَة خِير!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثّانية و53 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجرغدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الثّالثة و34 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 20 تُوت قبطى ، 30 أيْلُول رُومى ، 23 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - جَبَرت خاطر طفل يتيم ، الحَسَنَة بِعَشْرَةْ أمثالها يا مُصطفى.(محمُود فرج من فيلم الفانُوس السّحرى-1960)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى العقرب تربّع المُشترى فى الدّلو-غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة تربيع المُشترى نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الواحدة و 31 دقيقة بعد مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





الزهرة ترمز للفنون والأناقة والعيشة اللوكس المُريحة تقوم باتصال مع كوكب الحظوظ والثروة والقِيَم الفاضلة لتتحصّل على طفرة فى قدراتك الفنيّة والمُوسيقيّة إن كنت تعمل بمجال الفنون ، شراء قطعة ديكور/الزهرة وربُما كانت تحمل آية كريمة أو حكمة بليغة/المُشترى رمز للقِيَم الرّوحية ، لتقوم بتزيين منزلك بلوحة جميلة/الزهرة وفى نفس الوقت تذكر نفسك بقِيَمَك الرّوحية باستمرار/المُشترى، هذا الإتصال بجانبه السلبى (قد)يتسبب فى الإسراف بشراء أغراض زينة بغرض المُباهاة والتفاخر، التباسط مع أشخاص ليسو من المستوى الإجتماعى المُناسب ، التملّص من الأعمال الشاقة والرغبة فى الوَخَم والكسل ، مُتعة الإقتناء أو مُتعة التعارف مع الناس/الزّهرة لايجب أن تتعارض مع القِيَم الأخلاقيّة/ المُشترى فلا تنجرف للتبذير أوللتعارف مع كل من هبّ و دبّ دون قيود.





*اليوم يُصادف

ذكرى ميلاد النجمة المصريّة شريفة ماهر حَفِظَهَا الله فكل عام وهِىَ بألف خير ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم هدى ماهر الكفراوى وهو إسم الفنانة شريفة ماهر الحقيقى ، مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر.

(مُبَارَكة من الله تَعَالى إلى الأبد)،(تبرّعَات سِرَيّة للأيتام)، (نجمة الصباح)، (مُكرّسَة حياتها لدارالعبادة)،(تحكم جميع من حولها).





قرينتها الفلكيّة

النجمة الإيطاليّة مُونيكا بيلوتشى ، لها بنتان من طليقها المُخرج الفرنسى فنسنت كاسيل وثروتها قُدّرت بـ 45 مليون دولار ، تعرفها من فيلم جيمس بوند سبكتر 2015 هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم مونيكا باسكال بيلوتشى وإسم الشهرة مونيكا بيلوتشى ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(طبق حليب)،(بجعة بيضاء)،(إفرد جناحيْك)،(نبات المشروم) ، (مُخادع كبير).





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى فرقة أمريكيّة تُقدّم الأغانى الجاز والكلاسيك واللاتين وتشكّلت بالعام 1994 ويصفون أنفسهم بالأوركسترا الصغير ، مُغنيتهم الرئيسيّة مولودة برج الثور هى الأمريكيّة تشاينا فوربس وعازف البيانو الرئيسى هو الأمريكى توماس ماك وكلاهُما من مواليد 1970، صاحب المقطع الأول لمُطرب مجهول.





1-Pink Martini Donde Estas, Yolanda

2-Pink Martini - Sway

3-Pink Martini - Ninna nanna

4-Pink Martini - Lilly

5-Pink Martini - Amado mio

6-Pink Martini - And Then You're Gone

7-Pink Martini - Let's never stop falling in love + Lyrics

8-Pink Martini - Una notte a Napoli









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عملية جرد شاملة واردة لمكتبتك بالعمل أو بالمنزل، إنتبه أثناء التنظيف فرُبّما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج الثور: زيارت العائلة والأصهار لاتعنى أن تورّط نفسك فى مظاهر بذخ وإسراف لالزوم لها لتندم لاحقاً ولاتجد من يُساعدك، قرش توفّره قرش تكسبه.





برج الجوزاء: عليك الإبتعاد عن الوساوس والتمسّك بأداء فروضك الدينيّة،هذا كفيل بحفظ إتزانك النفسى بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: نشاط وحيويّة وزَخَم مرتفع فى الطاقة عليك توظيفه لكسب قروش زيادة فى عملك ، ولأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً.





برج الأسد: ترى عيوب الآخرين بنظارة مُكبّرة لكنك فى ظلام حالك فيما يخص أخطاءك ، مبدأ غيرمشجع ، حاذر من الإنتقادات اللاذعة أوعلى الملأ.





برج العذراء: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء؟ فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الميزان: تشعر بالحياة ترجع لمسارها الطبيعى ،عودتك لمركز وظيفى أو علاقة كنت تتمنّاها، لاتجعل الفرحة تلهيك عن فحص أية أوراق تقوم بتوقيعها.





برج العقرب: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج القوس: قم بسداد كافة إلتزاماتك الماليّة حال وصول تدفق نقدى لك، عليك الإنتباه لصحّة كبار أفراد العائلة ، درهم وقاية.





برج الجدى: التأفؤف والإمتعاض والشكوى باستمرار لكل شخص تقابله سوف يُنفر الناس منك ويستجلب الطاقة السلبيّة، إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الدّلو: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الحوت: فى تعاملاتك الماليّة أوعند إبرام العقود إحترس من محاولة إستغفال واردة قد تضيع عليك أموالاً لتسمع العبارة المُستفزّة ،القانون لا يحمى المغفلين.