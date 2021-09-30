وكيل"قوى النواب": قانون حماية اللغة العربية من أهم أولوياتي في الانعقاد الثاني

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من أهم أولوياتها في بداية الانعقاد الثاني للبرلمان هو مشروع قانون حماية اللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية، لافتة إلى أن من أولوياتها أيضًا خروج قانون العمل إلى النور.



وأضافت"درويش" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن دور الانعقاد الثاني سيشهد أداء أقوى من سابقه لأن كثير من النواب والنائبات كان بالنسبة لهم الانعقاد الأول هو أول مرة لدخولهم البرلمان، مؤكدة أن استخدامهم للأدوات البرلمانية والأدوات الرقابية سوف تكون أقوى.



وأشارت وكيل قوى النواب إلى أن هناك العديد من القضايا سواء مشروعات قوانين أو موضوعات هامة سوف تكون متاحة أمام البرلمان، مطالبة بضرورة مناقشة قانون حماية اللغة العربية والحفاظ عليها والإعتزاز بها وحمايتها من غزو اللغات الأجنبية الأخرى.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا برقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء الدورة الثانية، في الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم السبت، بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.



كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا برقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لبدء الدورة الثانية، في الفصل التشريعي الأول، وذلك بتاريخ 5 أكتوبر المقبل.