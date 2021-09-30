Advertisements

رئيس جامعة بنها يناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:40 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد ضوه
أكد الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، مع تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك خلال رئاسته مجلس الجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقي أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
الانتهاء من أعمال التطعيم ضد فيروس كورونا 
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من أعمال التطعيم ضد فيروس كورونا وتحقيق المستهدف بنسبة 70%، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة من قبل وتفعيل تشغيل بوابات التعقيم، وتوفير الكواشف الحرارية بكل الكليات بقطاعات بنها ومشتهر وشبرا والعبور، والاعتماد على المقررات الإلكترونية على المنصة التعليمية بالجامعة، والاهتمام بتفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب.
تقديم خدمات مجتمعية مميزة
كما أكد "سوسة" الحرص على تقديم خدمات مجتمعية مميزة وتفعيل المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة "، 100 مليون صحة، صحة المرأة، صنايعية مصر.

الكلمات المفتاحية

كورونا جمال سوسة جامعة بنها تطعيم كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ ساعتين و 33 دقيقة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مستقبل كومان

منذ ساعة

تعرف على قائمة محمود الخطيب المنتظرة في انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يطلب ضم صفقة غير متوقعة للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تعرف على موعد انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر بيع نجمه مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 13 ساعة

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

10:30 ص

عاجل.. اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مستقبل كومان

11:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements