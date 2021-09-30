حافظ على سيارتك من شمس الخريف المنخفضة أثناء القيادة بهذه النصائح

وجه نادي السيارات ADAC الألماني، مجموعة من ال نصائح للحفاظ على السيارة من شمس الخريف المنخفضة أثناء القيادة.





وينصح النادي بتنظيف الزجاج الأمامي وزجاج المرايا الخارجية بشكل خاص في فصلي الخريف والشتاء وأن تكون المساحات في حالة جيدة لتؤدي مهمتها بشكل صحيح.

وطالب الخبراء، قائدي السيارات، بارتداء نظارة شمسية مناسبة، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية مع المركبات الأمامية، وتشغيل مصابيح الضوء النهاري، نظرا لأن شمس الخريف المنخفضة هدد سلامة القيادة.



