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حافظ على سيارتك من شمس الخريف المنخفضة أثناء القيادة بهذه النصائح

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
وجه نادي السيارات ADAC الألماني، مجموعة من النصائح للحفاظ على السيارة من شمس الخريف المنخفضة أثناء القيادة.

وينصح النادي بتنظيف الزجاج الأمامي وزجاج المرايا الخارجية بشكل خاص في فصلي الخريف والشتاء وأن تكون المساحات في حالة جيدة لتؤدي مهمتها بشكل صحيح.

وطالب الخبراء، قائدي السيارات، بارتداء نظارة شمسية مناسبة، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية مع المركبات الأمامية، وتشغيل مصابيح الضوء النهاري، نظرا لأن شمس الخريف المنخفضة هدد سلامة القيادة.

وقال خبراء نادي السيارات ADAC الألماني، أن خطر الإبهار بأشعة الشمس يزيد مع الزجاج الأمامي غير النظيف، مما يحد من القدرة على الرؤية السليمة للطريق ومستخدميه وكذلك الإشارات المرورية، لذا على السائقين اتباع النصائح المذكورة أعلاه للحفاظ على سلامتهم أثناء القيادة في الشمس المنخفضة.

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