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رئيس البنك الدولي: ندعم التحول في السودان وهو يتطلب وقتا ليؤتي ثماره

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:45 ص
السودان
السودان
وكالات

قال رئيس البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه يدعم التحول في السودان وهو يتطلب وقتا ليؤتي ثماره، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

                                                          

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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