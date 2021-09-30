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البحوث الفلكية: بدأنا السنة المصرية رقم 6263 يوم 11 سبتمبر (فيديو)

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:49 ص
الفلك
الفلك
هدى عبدالرازق
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن شهر سبتمبر شهد عدد من الظواهر الفلكية، لافتا إلى أن ظاهرة نجوم الجوزاء تعد أحد الظواهر التي بدأت في سبتمبر وستستمر في أكتوبر.

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن ظاهرة نجوم الجوزاء مرتبطة بنجم الشعرة الذي يؤرخ لبداية السنة المصرية رقم 6263 يوم 11 سبتمبر، موضحا أنهم يطلقون اصدار سنوي بكل الظواهر الفلكية على مدار العام.

وأوضح أن شهر أكتوبر سيشهد نوعين من الظواهر الفلكية وهما زخات الشهب، والأخرى اقتران الأجرام، حيث أن يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر يعد ذروة فترة زخات الشهب، ويوم الخميس 9 أكتوبر سيكون اقتران الزهرة مع القمر.

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مصر علوم الفلك علم الفلك الوزاء السنة المصرية

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