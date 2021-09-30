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مصنع الحكايات تنتهي من سيناريو مسلسل "عنبر 6" عن أحداث حقيقية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:52 ص
أبطال عنبر 6
أبطال عنبر 6
ريهام كمال

انتهت ورشة مصنع الحكايات من سيناريو مسلسل "عنبر "6، ليدخل في مرحلة التصوير بعد 6 أشهر من التحضير لإنتاج أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن قصص تدور داخل عالم السجون هزت الرأي العام، وهو من إنتاج شركة Eagle Films جمال سنّان، ويتولى المخرج علي العلي إخراج "المسلسل بعد النجاح الذي حققه بمسلسلي "دفعة بيروت" و"دفعة القاهرة.

ويعتبر مسلسل "عنبر "6 هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان، لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وقد حققت الورشة نجاحًا على المنصات الرقمية بمسلسلي وصية بدر وقارئة الفنجان، وقد تولى كتابة سيناريو "عنبر "6 المؤلفات سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وهو معالجة درامية لـهاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، وتعمل مصنع الحكايات حاليا على مسلسلين أحدهما سعودى والآخر مصرى سيتم الإعلان عنهما قريبًا.

كما يجمع "عنبر "6 العديد من نجوم العرب ومن بينهم صبا مبارك، سولاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى،تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غيرتا عون وغيرهم.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. نافس موسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل الاختيار (رجال الظل) والذي حقق نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق، ويعمل حاليًا على أولى أعماله السينمائية بعنوان اللي مايتسموش"، وتعتبر ورشة مصنع الحكايات واحدة من مبادراته لتقديم أعمال سينمائية ودرامية في مصر وجميع أنحاء العالم العربي

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