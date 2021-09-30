Advertisements

تيام قمر يعلق على شائعه ارتباطه بـ ليلي زاهر

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:37 م
تيام قمر وليلي زاهر
تيام قمر وليلي زاهر
آيه عبد العزيز
علق الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، علي شائعه ارتباطه بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، خاصًة بعد الشائعات، من فترة لأخرى عن ارتباطهما، لافتا إلى أنه تجمعهما علاقة صداقة قوية.

تحدث الفنان تيام مصطفى قمر، خلال لقائه في برنامج اسألني، المُذاع على قناة cbc قائلا:"بيطلع شائعات كتير عن ارتباطي بـ ليلى أحمد زاهر، لأن أنا وليلى أصحاب أوي، وليلى أختي الصغير، وملك أيضًا، وأكتر ناس قريبة لي من الوسط الفني، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة".


وكشف الفنان تيام قمر عن ارتباط وجوده بأبيه الفنان مصطفي قمر كاشفًا أنها شيء يسعده وفخور بيه للغاية.

الكلمات المفتاحية

ليلي زاهر تيام قمر الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيوتشر يقترب من حسم صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - لابورتا يستقر على مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكومان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مستقبل كومان

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف ثنائي الاهلي من تمديد عقودهم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 17 ساعة

بعد هدف رونالدو..تعرف على هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حتي الآن

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحصل على توقيع الأخطبوط وأمر وحيد يعطل الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تيام مصطفى قمر ينضم لأبطال مسلسل "دهب عيرة"

هنادي مهنا برفقة أحمد خالد صالح على 'إنستجرام'

تيام مصطفى قمر عن يسرا.. "أهدتني أكبر فرصة في حياتي" (فيديو)

"من الساحل" ليلي زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ساحرة

ربنا يسعدكم ويوفقكم.. أحمد زاهر يهنئ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بحفل زفافهما

تيام قمر لـ"الفجر الفني" أشارك في مسلسل "ورد" مع نضال الشافعي وحنان مطاوع

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل.. إنقسام داخل إدارة برشلونة بشأن إقالة كومان

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل موسيماني

12:18 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

09:00 ص

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل - قرار ناري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام بنفيكا

11:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements