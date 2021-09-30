تيام قمر يعلق على شائعه ارتباطه بـ ليلي زاهر

علق الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، علي شائعه ارتباطه بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، خاصًة بعد الشائعات، من فترة لأخرى عن ارتباطهما، لافتا إلى أنه تجمعهما علاقة صداقة قوية.



تحدث الفنان تيام مصطفى قمر، خلال لقائه في برنامج اسألني، المُذاع على قناة cbc قائلا:"بيطلع شائعات كتير عن ارتباطي بـ ليلى أحمد زاهر، لأن أنا وليلى أصحاب أوي، وليلى أختي الصغير، وملك أيضًا، وأكتر ناس قريبة لي من الوسط الفني، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة".





وكشف الفنان تيام قمر عن ارتباط وجوده بأبيه الفنان مصطفي قمر كاشفًا أنها شيء يسعده وفخور بيه للغاية.